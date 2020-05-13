Закрытие четырех банков стало одним из наиболее обсуждаемых вопросов в Азербайджане. Это и понятно, за каждым банком тысячи клиентов – физических и юридических лиц, сотни миллионов потерянных манатов. Людям особенно в период кризисных дней деньги нужны каждый день, а тут сиди и жди, пока начнут выдавать обратно депозиты, да и сразу ли их выдадут. А коммерческие структуры и вовсе в панике, возврат их капитала и вовсе никто не гарантирует. Центробанк дает по данному поводу обстоятельные разъяснения, которые в штыки встречают эксперты. Многое на этом фоне обещало выступление главы Ассоциации банков Азербайджана Закира Нуриева.

Да, человек, непосредственно призванный исследовать и помогать решению всех банковских проблем, мог внести в эти дискуссии намного важную лепту, рассказать много интересного. Но, к сожалению, ничего нового в его заявлении программе Hədəf на канале AzTV мы не услышали. Он лишь констатировал, что в начале года среди многочисленных задач Центробанка важнейшей стало финансовое оздоровление банковской системы, что ранее финансовое оздоровление откладывалось из-за возникновения более актуальных текущих проблем, но на сегодняшний день этим вопросом начали заниматься вплотную в связи с его важностью и актуальностью. Интересное рассуждение. Можно подумать, что именно сегодня Центробанк «разгрузился» от накопившихся проблем настолько, что вспомнил, наконец, и об оздоровлении банковской системы.

Хотя именно сегодняшний день, насколько можно понять из тревожных сообщений и самого Центробанка, и правительства, и всех международных структур, можно считать самым трудным. С такой сложной ситуаций глобальная экономика еще не сталкивалась. И вряд ли в такой ситуации Центробанк мог настолько разгрузиться, чтобы найти свободное время для решения этой проблемы, на что раньше у него не хватало времени. К тому же «важность и актуальность» вопроса назрела далеко не сегодня.

Это, правда, подчеркивает и сам Нуриев. По его словам, в рамках продолжающейся реформы по оздоровлению банковского сектора и развития кредитования 27 апреля в ОАО Atabank, AGBank, NBC Bank и Amrah Bank были назначены временные администраторы, а затем, 28 апреля и 12 мая, все четыре банка были ликвидированы и подали заявления о банкротстве. Тем не менее текущая ситуация с финансовой ситуацией не связана с пандемией коронавируса, а является следствием накопленных проблем за предшествующий период, которые вылились в критическое состояние банков в начале 2020 года.

А вот это уже звучит как-то неестественно. Когда о накопленных ранее проблемах говорит главный банкир Эльман Рустамов, его можно как-то понять. До конца прошлого года надзор за финансовыми рынками страны, в том числе и за банковской системой, осуществляла другая структура – Палата финнадзора. И Центробанк формально не мог здесь особо себя проявить. Но у Ассоциации-то ведь все эти годы функции не менялись, почему же она ранее не говорила о недостатках хотя бы в одном-двух банках, не пыталась выправить положение. Сигналов-то было более чем достаточно, достаточно вспомнить только серию выступлений haqqin.az о недостатках в одном из закрытых банков - ОАО Atabank. Несколько месяцев подряд мы пытались довести правду до общественности, а Ассоциация все это время молчала. Хотя там, думается, достаточно специалистов, которые прекрасно разбираются в банковских нюансах и прекрасно осведомлены о состоянии всех закрывшихся банков.

А ведь сам Нуриев тут же напоминает, что «согласно рекомендациям международных финансовых институтов, для сохранения стабильности финансового сектора необходимо не пытаться скрывать возникающие проблемы, а решать их за счет внутренних резервов банков». (К сожалению, нам неизвестно, говорится ли в этих рекомендациях о доведении возникающих проблем также до общественности). И добавляет, что доля застрахованных вкладов от депозитного портфеля ликвидированных банков составляет 99%, и компенсация будет осуществляться в полном объеме за счет средств Фонда страхования вкладов. При этом даже оставшийся процент не застрахованных вкладов, а также вклады юридических лиц и остатки на счетах будут компенсированы за счет реализованных активов.

Интересно, как глава Ассоциации, организации, в принципе, общественной, может гарантировать, что все вклады, в том числе и юрлиц, будут компенсированы госструктурой, каковой является Фонд страхования вкладов. И откуда у него такая уверенность, если практика показывает совсем иное – средств фонда и вырученных от продажи активов закрывшихся банков едва хватает на компенсацию только застрахованной части вкладов населения. Незастрахованные вклады клиенты получают с трудом, а юрлица и вовсе лишаются накопленных на своих счетах средств. Такую гарантию, кстати, даже главный банкир страны не дает. Видимо, у руководителя ассоциации есть более достоверные сведения, если не говорить о полномочиях.

Правда, глава ассоциации и сам признается, что возвращение не застрахованных вкладов является трудоемким процессом. Но тут же утверждает, что сохранность всех сбережений и их полная компенсация гарантированы. «Всех сбережений» означает, что сюда входят и незастрахованные вклады. А входят ли сюда и средства на текущих счетах юридических лиц, уже не совсем понятно. Но, согласитесь, между первой и второй цитатой Нуриева разница достаточно большая. А ведь речь идет о деньгах, которые одинаково важны как для физических, так и юридических лиц. И нельзя так поверхностно подходить к обсуждению наболевших проблем тысяч клиентов банков, для которых каждое слово главы ассоциации имеет важное значение.