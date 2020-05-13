Президент Германии призвал немцев не верить в теории заговора

Президент Германии призывает граждан больше верить в науку, чем в теории заговора, если они хотят избежать заражения новым коронавирусом, передает AP.

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность по поводу ослабления мер, направленных на замедление распространения вируса, таких как социальное дистанцирование, а также по поводу растущих протестов в Германии против пандемических ограничений.

В последнее время в Германии наблюдаются многочисленные демонстрации против введенных правительством ограничений. Официальные лица предупреждают, что протесты привлекают крайне правых и антиправительственных экстремистов, а также людей, которые утверждают, что пандемия является частью скрытого глобального заговора.

В Германии более 170 000 случаев коронавируса, скончались более 7 700 человек.