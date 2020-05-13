Ильхам Алиев принял участие в видеоконференции с руководством CISCO
По инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, исполнительного вице-президента и главного финансового директора CISCO Келли Крамер, вице-президента Гая Дитриха и других представителей руководства компании, сообщает АзерТАдж.
В видеоконференции также приняли участие помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов и министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.