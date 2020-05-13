Жилой комплекс Renessans Palace представляет на своей 1,5 гектарной территории концепцию «Охраняемого двора». Двор четырех зданий закрыт для въездов извне и предусмотрен только в качестве активной зоны для отдыха жильцов комплекса.

Здесь в пользование жильцов предоставлены зеленые насаждения и деревья, специальные беговые и велосипедные дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисный корт, детские площадки, вело паркинг. Родители проводят свободное время со своими детьми на игровых площадках.

За счет специальной системы наблюдение непосредственный вход и выход на территории комплекса посторонних лиц осуществляются только на основании специального разрешения. Кроме того, на территории комплекса Renessans Palace для обеспечения удобства и безопасности жильцов запрещен въезд автомобилей в активную зону, руководствуясь принципом «Двор без автомобилей». А трехэтажный подземный гараж, предусмотренный как для жильцов, так и их гостей, позволит осуществить концепцию «Двора без автомобилей», не нарушая покой населения.

Если и Вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, то свяжитесь с этими номерами 0125382977 и 0507158888.