Россия обжаловала многомиллиардный штраф по делу ЮКОСа

Министерство юстиции России обжаловало решение Апелляционного суда Гааги, который выписал штраф по делу о выплате акционерам ЮКОСа в размере 57 миллиардов долларов, говорится на сайте ведомства.

В сообщении указано, что российская сторона считает выводы суда неправомерными и необоснованными, поскольку тот пренебрег многочисленными аргументами, которые разбиты на четыре пункта.

Авторы жалобы указали, что истцы, добившиеся положительного решения, нарушали правила антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования, в частности, получили контроль над активами с помощь сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц. При этом они уклонялись от уплаты налогов и выводили деньги за рубеж.