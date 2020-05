Лавров: Россия не намерена скрывать информацию по смертности от коронавируса

«Насчет статистики по коронавирусу, я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду, - подчеркнул министр. — Это не шутки, это жизни людей, играть ими, я считаю, возмутительно. Также как возмутительно пытаться использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны».

Отвечая на вопрос о возможности отзыва аккредитации у Financial Times и The New York Times после публикации материалов о занижении в РФ статистики смертности от коронавируса, глава МИД РФ сказал: «Я этого не слышал. Я в принципе против того, чтобы устраивать судилища над журналистами, но журналисты, конечно же, должны отвечать за то, что они публикуют».

Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% выше официальных данных.