В США предсказали удвоение числа жертв коронавируса

Статистика по числу умерших от коронавируса в США является не совсем корректной, так как в ней не учитывают скончавшихся от болезни в домах престарелых.

Профессор медицины и гериатрии в Школе медицины Бостонского университета Томас Перлс заявил в интервью RT, что при корректных подсчетах число жертв эпидемии в США может возрасти вдвое.

По словам эксперта, в очаге эпидемии — штате Нью-Йорк — могли умереть уже 60 тыс. пациентов с коронавирусом, хотя в официальной статистике говорится о 25 тыс. умерших.

На всей территории США в домах престарелых живут около 1,3 млн людей, которые являются наиболее уязвимыми перед новой угрозой.