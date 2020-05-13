Потери мировой экономики от последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в нынешнем году могут составить от $5,8 трлн до $8,8 трлн. Такой прогноз содержится в докладе Азиатского банка развития (АБР).

«Мировая экономика может понести убытки в размере от $5,8 трлн до $8,8 трлн, что эквивалентно 6,4-9,7% глобального валового внутреннего продукта, в результате пандемии новой вызываемой коронавирусом болезни», — приводит ТАСС выдержки из документа.

При этом аналитики АРБ уточнили, что рассчитанные ими потери в $8,8 трлн предполагают сценарий с «длительным периодом сдерживания» пандемии, при котором ограничения будут действовать в течение полугода. В случае восстановления экономической активности за три месяца данный показатель составит $5,8 трлн.