Посол в Ереване: «Евросоюз не признает Карабах, и не разместит там военных»

Возможность военного присутствия в Карабахе не рассматривается руководством Евросоюза. Об этом 14 мая сообщила глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин в беседе с журналистами.

По словам Викторин, Евросоюз не признал Карабах субъектом международного права. Поэтому, добавила она, европейские военные не могут находиться на этой территории и помогать людям, пострадавшим от конфликта.

Также глава делегации ЕС в Армении подчеркнула невозможность решить карабахский конфликт военным способом. «У этого конфликта нет военного решения, и необходимо найти политическое решение, соответствующее международному праву», — сказал она.

В заключение дипломат отметила, что Евросоюз «продолжает поддерживать мирный процесс и контакты между двумя сторонами».