И в Эстонии заявили о победе над коронавирусом

По его словам, сейчас Эстония сталкивается лишь со вторичными волнами, небольшими локальными очагами инфекции.

Министр социальных дел Эстонии Танел Кийк заявил, что стране удалось одержать победу над распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ERR.

«Если смотреть на индикаторы Всемирной организации здравоохранения, то эпидемического распространения на территории Эстонии сейчас нет», — подчеркнул министр.

По мнению Кийка, этого удалось добиться благодаря эффективному и своевременному карантину. Министр убежден, что без него коронавирусом заразилось бы не менее 20 тысяч человек и не менее тысячи умерли бы.

По последним данным в Эстонии зафиксировано 1758 случаев заражения коронавирусом, при этом за последние сутки выявлен только один новый инфицированный. За все время эпидемии умерло 62 пациента.

Напомним, что сегодня в Словении правительство также объявило об официальном прекращении эпидемии COVID-19.