В Баку открываются рестораны

Оперативный штаб при Кабмине принял решение о смягчении карантинных мер.

Начиная с 00:00 18 мая, в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и Апшероне разрешается работа ресторанов и кафе.

Ресторанам, кафе, чайным домам и другим общественным объектам разрешается принимать клиентов с 08:00 до 18:00. При этом запрет на использование кальяна сохраняется.

Рестораны, кафе и другие объекты должны работать при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, утверждённых Кабмином. Нарушение этих правил будет создавать административную и уголовную ответственность.