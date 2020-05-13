В Азербайджане людям старше 65 лет разрешено выходить из дома
Оперативный штаб при Кабмине принял решение о смягчении карантинных мер.
Начиная с 00:00 часов 18 мая 2020 года, по всей территории страны восстанавливается работа музеев и выставочных залов.
Также отменяется запрет о выходе из дома лицам старше 65 лет. Наряду с этим лицам старше 65 лет, из-за того, что они входят в группу риска заражения COVID-19, рекомендуется выходить из дома только в случае необходимости, а также избегать мест массового скопления людей, сохранять социальную дистанцию и использовать защитные средства.