В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре рассмотрена поступившая информация о присвоении зарплат учителей директором детской музыкальной школы № 7 им. Г. Сарабского при Главном управлении культуры г. Баку Мехрибан Рустамовой, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В результате проведенных следственно-оперативными мероприятий появились обоснованные подозрения в том, что Рустамова, злоупотребляя служебными полномочиями, незаконно забрала зарплатные банковские карты отдельных педагогов и лично снимала по ним деньги в банкоматах, а также требовала значительную часть месячных зарплат у учителей, присвоив в итоге крупные денежные средства.