Деятельность моллов и развлекательных центров в Азербайджане все еще под запретом
Несмотря на решение о смягчении режима карантина в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и Апшероне, продолжает сохраняться ряд запретов и ограничений.
Как сообщили haqqin.az в Оперштабе, остается в силе запрет на деятельность развлекательных заведений, детских развлекательных заведений (в том числе на территории бульваров и парков), а также деятельность крупных торговых центров и моллов на территории страны, за исключением продуктовых магазинов и аптек, функционирующих при них.