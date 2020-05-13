В Азербайджане все еще запрещены поездки между городами

Несмотря на решение о смягчении режима карантина в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и Апшероне, продолжает сохраняться ряд запретов и ограничений.

Как сообщили haqqin.az в Оперштабе, остаются в силе ограничения на запрет на въезд и выезд на территорию страны наземным и воздушным транспортом, за исключением грузовых перевозок.

Вместе с тем сохраняется запрет на въезд и выезд в Баку, Сумгаит, Абшеронский район, Гянджу и Лянкяран, за исключением автомобилей спецназначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительных, спасательных, а также грузовых автомобилей.

Также в силе прекращение пассажироперевозок наземным и воздушным транспортом из других городов и районов страны.