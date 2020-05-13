Режим карантина в Азербайджане будет длиться до конца года. Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, в течение ближайшего года разработка вакцины не ожидается.

«Нет лекарства, способного вывести вирус из организма. Все говорит о том, что мы должны научиться жить в условиях коронавируса. Карантинный режим в стране продлится до конца года», - сказал он.

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Среди прибывших в страну чартерными рейсами наших соотечественников выявлено 20% случаев заражения. Об этом сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что вывоз граждан Азербайджана из-за рубежа будет продолжен.

«Будет обеспечено их размещение в карантинных учреждениях. Поэтому наши граждане должны относиться к этому вопросу с особой чувствительностью», - сказал он.

По его словам, решение в связи с последующими этапами будет принято согласно показателям, которые станут известны спустя 10-14 дней.

При этом, несмотря на отмену СМС-разрешений для выхода из дома, люди не должны массово заполонять парки и бульвары.

«Мы призываем каждого гражданина быть ответственным», - сказал председатель TƏBİB.

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В настоящее время наблюдается вторая волна инфицирования коронавирусом. Ее последствия будут зависеть от степени социальной ответственности граждан Азербайджана. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, показатели по неделям говорят о том, что мы ни в коем случае не должны расслабляться.

По его словам, увеличение числа случаев активного заражения зафиксировано до 13 апреля, уменьшение - до 27 апреля. Случаи активного заражения стабилизировались в период с 27 апреля по 2 мая. Со 2 мая по сегодняшний день наблюдается стабильный рост заражений».

Р. Байрамлы отметил, что самая высокая скорость заражения была зафиксирована в период 20-31 марта.

Байрамлы отметил, что около 7,7 процента случаев инфицирования связаны с ввозом инфекции из-за рубежа. Данный показатель в Ясамальском районе составил 17, в Насиминском - 15,8, в Сабунчинском - 14, в Гарадагском - пять, в других районах Баку - ниже 8 процентов.

"Среди инфицированных большинство составили люди возрастной категории 52-59 лет. Количество случаев инфицирования в категории 0-9 лет составляет 5 процентов, а среди лиц старше 80 лет - порядка 2-х процентов", - сказал Рамин Байрамлы.

По его словам, в тюрьмах коронавирусом заразились еще 13 человек. Общее число инфицированных в тюрьмах достигло 46.

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«Премьер-министр уже подписал постановление в связи с выходом из особого карантинного режима». Об этом сегодня на брифинге сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что это третий этап, связанный со смягчением карантинного режима.

«В период смягчения наблюдался рост числа случаев заражения. Но общий процесс находится под контролем. За прошедший период получен большой опыт. В соответствующих структурах создана серьезная материально-техническая база. Все это позволяет нам наравне с борьбой с коронавирусом продолжать нашу жизнь. Мы должны научиться жить с проблемой. За прошедший период в стране обеспечено производство защитных средств. По некоторой продукции зависимость снижена, а по некоторой продукции мы смогли полностью устранить зависимость», - подчеркнул И.Мамедов.

В свою очередь председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы заявил, что благодаря противоэпидемическим мероприятиям, в некоторой степени удалось предотвратить эпидемию в Гяндже.

В то же время, в некоторых района продолжают безответственно относиться к требованиям карантина. Так за последние дни в Евлахе было выявлено 64 больных коронавирусом.

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Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг в связи с эпидемиологической ситуацией в Азербайджане и смягчением коронарежима.

На брифинге присутствует собственный корреспондент haqqin.az.

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