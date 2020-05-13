В Азербайджане выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, 53 человека вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Оперативный штаб также сообщает о смерти пациента 1977 г.р., у которого была хроническая почечная недостаточность, хронический пиелонефрит и артериальная гипертония.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2980 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1886 человек вылечились, 36 скончались, 1058 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 37 из них тяжелое, 47 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период проведено 220 363 теста на коронавирус.