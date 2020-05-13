Запрет на свадьбы и поминки в Азербайджане сохранили

Несмотря на решение о смягчении режима карантина в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и Апшероне, продолжает сохраняться ряд запретов и ограничений.

Как сообщили haqqin.az в Оперштабе, остается в силе запрет на организацию и проведение поминок в церемониальных залах, палатках и других закрытых помещениях, за исключением похорон.

В то же время остается в силе запрет на деятельность служб по организации мероприятий, в том числе запрет на проведение дней рождения, свадеб, помолвок и других подобных мероприятий в этой сфере в домах торжеств или в других местах.