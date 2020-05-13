Спортивные мероприятия в Азербайджане все еще под запретом
Несмотря на решение о смягчении режима карантина в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и Апшероне, продолжает сохраняться ряд запретов и ограничений.
Как сообщили haqqin.az в Оперштабе, ограничение, связанное со спортивными мероприятиями, остается в силе.
Оперативный штаб сообщил о том, что наряду со спортивными мероприятиями до истечения срока карантина – до 31 мая не будет изменено решение о прекращении деятельности спортзалов и оказании спортивных, спортивно-реабилитационных услуг.