Власти Дании сообщили, что впервые с 13 марта в стране в течение суток не было зарегистрировано новых случаев смерти от коронавируса, передает радиостанция DR со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Кроме этого, по данным Института, число пациентов госпитализированных с коронавирусом, сократилось на 10 человек и на сегодня составляет 137 человек. Всего в Дании зафиксирован 10 791 случай заражения.

Дания в средине марта ввела ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Были закрыты школы, детские сады, офисные работники переведены на удаленную работу. С 15 апреля Дания стала одной из первых стран в Европе, которая начала переход ко второй фазе. С 18 мая в стране начнут открываться кафе и рестораны. Музеи, театры и зоопарки откроются 8 июня. Кроме этого, с 8 июня будут разрешены мероприятия с участием от 30 до 50 участников. На сегодняшний день действует ограничение на собрания более 10 человек.