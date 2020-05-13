ВОЗ предупреждает: прежней жизни уже не будет

По словам Набарро, человечеству придется привыкнуть к новым реалиям: "Мы поменяем наше поведение, чтобы минимизировать угрозы... Мы знаем, что в некоторых местах это будет сделать особенно трудно. Но мы научимся и отдыхать, и работать, и общаться, и проводить время с близкими. Фактически это станет частью нашей жизни".

Жизнь людей, возможно, никогда больше не будет такой, как до пандемии COVID-19, заявил в интервью BBC специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро.

В целом, по оценкам ВОЗ, ситуация будет схожа с появлением ВИЧ - ученые найдут методы терапии, но вирус никуда не исчезнет. Для полного контроля над распространением коронавируса человечеству понадобится не менее пяти лет, считают в организации.

В Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что, по самым оптимистичным подсчетам, вакцина от коронавируса появится примерно через год. Глава агентства Марко Кавалери сказал, что скептически относится к заявлениям о том, что разработки закончатся уже к сентябрю.

Набарро соглашается, что даже после появления вакцины пройдет довольно длительное время, прежде чем мир сможет почувствовать положительные результаты. Однако он говорит о еще более длительном периоде. "Нужно обеспечить вакциацию всего населения Земли, а это громадный проект. Поэтому хочу сказать всем - приготовьтесь, что вакцина у нас появится примерно через два с половиной года", - считает специальный представитель ООН.