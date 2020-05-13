Согласно информации, по приказу генпрокурора Кямрана Алиева прокурор управления организационного и информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Рагим Сафаралиев освобожден от занимаемой должности, и ему поручено исполнение обязанностей начальника отдела материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Азербайджана.

Также было отмечено, что Сафаралиев в 1992-2013 годах работал на разных должностях отдела МТО Генпрокуратуры, в 2013-2015 годах - на должности консультанта и заведующего сектором в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре. С 2015 года Сафаралиев работал на должности прокурора управления организационного и информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.