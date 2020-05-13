В США создали вакцину от COVID-19 в виде таблеток

Американские ученые готовятся к клиническим испытаниям новой вакцины, которую планируют выпускать в виде табеток. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам одного из создателей, врача-иммунолога Шона Такера из Сан-Франциско, вакцина сделана из мертвого аденовируса, одной из причин простуды, в который команда Такера включила некоторые гены из COVID-19. Сейчас вакцина проходит лабораторные испытания на пригодность к производству. Миллионы доз новой вакцины могут быть произведены уже к концу года.

Испытания на мышах уже проведены, их результаты были многообещающими. На начало июля запланированы испытания на людях, уже отбираются кандидаты. Вместе со своей командой из восьми человек доктор Такер работает с января без выходных, чтобы предложить эффективную вакцинацию в виде таблеток.