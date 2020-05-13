Женщинам во всем мире принадлежит 32 процента мирового капитала (70 триллионов долларов), причем их состояние растет быстрее, чем богатство мужчин. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Boston Consalting Group (BCG) Women in Wealth.

Согласно данным исследования, каждый год совокупное состояние женщин в мире увеличивается на пять триллионов долларов, и ожидается, что в будущем они станут богатеть еще быстрее, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией, пишет Российская газета.

По регионам богатство женщин распределяется следующим образом: в Северной Америке женщины владеют 37 процентами капитала. В Тихоокеанском регионе - 33 процентами (в первую очередь, в Австралии и Новой Зеландии). В Азии - 32 процентами (исключая Японию). В Европе - 31 процентом.

Предполагается, что женщины в Азии станут богатеть быстрее всех и к 2023 году выйдут на второе место в мире, уступая только Северной Америке. Япония в этом плане стоит особняком из-за национальных особенностей (меньшее участие в бизнесе, заботы о домашнем хозяйстве). Японские женщины владеют лишь 16,6 процента японского капитала. Однако в ближайшем будущем их доля, говорится в исследовании, должна возрасти.