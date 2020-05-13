Иордания предупреждает: готовы воевать с Израилем

Присоединение к Израилю части Иорданской долины будет иметь опасные последствия. С таким предупреждением выступил король Иордании Абдалла II.

"Если Израиль действительно аннексирует в июле часть Западного берега реки Иордан, это приведет к большому столкновению с Хашимитским королевством", - заявил он немецкому еженедельнику Der Spiegel, сообщает ТАСС.

"Я не хочу выдвигать угроз и усиливать разногласий, но мы изучаем все варианты ответа, - отметил король. - Мы согласны со многими странами в Европе и международным сообществом, что закон силы не должен быть применен на Ближнем Востоке".

Как подчеркнул Абдалла II, крах Палестинской национальной администрации в Рамалле "приведет к анархии и росту экстремизма по всему региону". По его словам, урегулирование арабо-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств (Израиля и Палестины) остается "единственным путем, который позволит двигаться вперед".