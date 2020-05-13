Беларусь впервые начала поставки нефти из США
Беларусь начинает поставки нефти из США. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на комментарий главы МИД Беларуси Владимира Макея.
"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", – отметил белорусский министр.
Отмечается, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников снабжения и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси.
Также сообщается, что танкер с 80 тыс. тоннами американской нефти сорта Bakken для Беларуси прибудет в порт Клайпеды в начале июня. Об этом сказал пресс-секретарь концерна Белнефтехим Александр Тищенко, уточнив, что нефть будет доставлена из порта Клайпеды в Беларусь по железной дороге и переработана в ОАО Нафтан.