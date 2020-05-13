Вагит Алекперов купил акции «ЛУКОЙЛ» на $5 миллионов
Компания, связанная с президентом «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, купила акций нефтяной компании на $5 млн, говорится в сообщении компании.
Согласно инофрмации, компания «Морселл Лимитед» приобрела на Лондонской бирже 76,5 тыс. акций по цене $65,081 за штуку на общую сумму $4,979 млн, передает ТАСС.
Крупнейшими акционерами «ЛУКОЙЛ» являются глава компании Вагит Алекперов, вице-президент Леонид Федун, структуры ИФД «Капиталъ» и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus. Ранее Вагит Алекперов говорил, что рассчитывает сохранить свою долю в нефтяной компании. Планировалось, что после погашения казначейских акций «ЛУКОЙЛ» пакет Алекперова в компании составит около 30%, а Федуна - 10%.