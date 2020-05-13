Главная экономика Европы пережила рекордный спад

Экономика Германии пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, из-за чего в первом квартале ВВП страны сократился на 2,2 процента, пишет СNBC.

Согласно информации, такие показатели связаны с ограничительными мерами, которые были введены в марте из-за пандемии коронавируса. В годовом исчислении экономика Германии сократилась на 2,3 процента с января по март по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В дальнейшем прогнозируется ухудшение показателей. Во втором квартале ожидается падение ВВП на 10 процентов.

В этом году ФРГ потеряет почти 100 миллиардов евро налогов. Из этой суммы 44 миллиарда евро недополучит федеральный бюджет, 35 миллиардов евро — региональные и 15,6 миллиарда евро — местные бюджеты.

Источник в Минэкономики страны считает падение экономики Германии худшим для страны с гитлеровских времен и окончания Второй мировой войны.