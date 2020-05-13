В Баку арестовали «Курда Эльнура»

Как сообщили в пресс-службе МВД, во время обыска при Аббасове были обнаружены и изъяты пистолет, четыре патрона, магазин и более семи граммов героина.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, задержан ранее судимый житель Баку Эльнур Аббасов по прозвищу «Курд Эльнур», незаконно носивший при себе огнестрельное оружие и наркотики.

Было установлено, что Э.Аббасов в Сураханском районе Баку умышленно сбросил с обрыва автомобиль BMW, принадлежавший одному из его знакомых, в результате машина пришла в негодность.

Также установлено, что Аббасов подготовил и распространил в соцсетях видеоролики, пропагандирующие преступность и призывающие к неподчинению сотрудникам полиции в период карантинного режима.

В своих показаниях следствию задержанный заявил, что искренне раскаивается во всех противозаконных действиях.

По данным фактам в Главном следственном управлении в отношении Э.Аббасова возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК. Э.Аббасов был задержан по подозрению в совершении ряда преступлений и привлечен к следствию. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.