США предрекли «самую темную» зиму

Уволенный президентом США Дональдом Трампом после публичного осуждения действий американских властей по борьбе с коронавирусом глава Администрации перспективных биомедицинских исследований и развития Рик Брайт предрек Штатам «самую темную зиму» в современной истории.

Брайт, выступая перед подкомитетом палаты представителей США по здравоохранению, заявил о наступлении в стране «самой темной зимы», если не изменить подход к борьбе с коронавирусной инфекцией, приводит RT материал France 24.

«Наше окно возможностей закрывается. Если мы не сможем сейчас дать достойный, основанный на науке ответ, я опасаюсь, что пандемия будет проходить хуже и дольше. Если планирование не будет улучшено, 2020 год может стать «самой темной зимой» в современной истории», – заявил Брайт.

Ученого уволили после его высказывания против плана Трампа запустить в широкое распространение лекарство от малярии, которое не доказало свою эффективность против коронавируса.