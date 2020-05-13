Али Асадов объявил восемь дней выходных
Кабинет министров Азербайджана принял решение о перестановке рабочих и выходных дней и установлении нерабочих дней в период особого карантина. Соответствующее решение подписал сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Как сообщает haqqin.az, в целях определения последовательности рабочих и выходных дней на территории Азербайджанской Республики рабочий день 27 мая 2020 года перенесен на выходной день 31 мая.
В качестве нерабочих дней для лиц с особым (трудовым) режимом в период особого карантинного режима нерабочим днем объявлен 29 мая, а для работников, имеющих шестидневную рабочую неделю, нерабочими днями установлены 23 и 30 мая.
Определяется, что за нерабочие дни, установленные пунктом 1.2 данного решения, зарплаты работникам сохраняются.
В связи с применением особого (трудового) рабочего режима производственный календарь и норма рабочего времени остаются неизменными.
В Азербайджане 24-25 мая отмечается праздник Рамазан, а 28 мая - День Республики.