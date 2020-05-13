Будет ли открыт в этом году пляжный сезон?

Решение об открытии пляжей в летний сезон или ограничениях по этому вопросу будет принято с учетом ситуации, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, если ситуация с коронавирусом в стране станет оптимальной, может быть рассмотрен вопрос открытия пляжей.

Глава пресс-службы Кабмина также отметил, что в настоящее вход и выход на бульвар и парки свободный, однако будет контроль за соблюдением социальной дистанции. На бульваре и в парках будет запрещено собираться группами свыше 10 человек.