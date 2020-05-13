Baku Steel Company отвечает Рамину Байрамлы: «Вся жизнь металлурга – это карантин»

Реакция металлургической компании Baku Steel Company не заставила себя долго ждать. Пресс-служба компании выступила со специальным заявлением, в котором решительным образом опровергла обвинение Р.Байрамлы о якобы проявленной безответственности к режиму карантина.

Сегодня, 15 мая, состоялась традиционная пресс-конференция Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Азербайджане. Подводя итоги борьбы с пандемией, председатель TƏBİB Рамин Байрамлы заявил, что инфекция чаще всего выявляется в локальных учреждениях: «Это показывает, что руководители и сотрудники этих предприятий несерьезно отнеслись к этому вопросу. В Бакинском швейном доме выявлено 64 случая заражения, в Baku Steel Company - 48. Случаи заражения наблюдались даже в тюрьмах».

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Baku Steel Company, компания приняла решение о продолжении производственного процесса на основании специальных постановлений Кабинета министров Азербайджанской Республики №122 от 31 марта 2020 года «О регулировании работы в особый карантинный период на территории Азербайджанской Республики» и «О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, не ограничивающих деятельность производственных, в частности, металлургических предприятий».

Вместе с этим, руководство предприятия предприняло особые меры для обеспечения безопасности сотрудников административного корпуса и производственного сектора. В соответствии с новыми правилами особого режима, Baku Steel Company в первую очередь уменьшила рабочий состав предприятия до 30% без удержания заработной платы. Ежедневно все сотрудники предприятия проходили специальный осмотр со стороны медбригады: измерялась температура сотрудников, дезинфицировалась их одежда. Более того, на предприятии все сотрудники в обязательном порядке производили дезинфекцию рук специальными антисептическими средствами.

Пресс-служба компании привлекает общественное внимание к специфике металлургического производства, поскольку нынешние карантинные правила и до установления спецрежима по борьбе с коронавирусом являлись необходимым атрибутом работников металлургических заводов. До и после пандемии металлурги обязаны присутствовать на своих рабочих местах в спецодежде, каске, защитных очках, перчатках и респираторных масках уровня FFP2. Согласно общемировым нормам, эти элементарные правила безопасности в металлургических цехах распространяются на всех, кто оказывается в пределах производственного процесса.

В период карантинного режима решением администрации компании была закрыта общая столовая завода.

Пресс-служба предприятия доводит до сведения TƏBİB и общественности республики, что на протяжении всего карантинного режима, следуя установленным правилам, с помощью специальных антисептических средств для борьбы с COVID-19 проводилась масштабная дезинфекция всего административного здания и в самих производственных цехах. К тому же, дважды в неделю для профессиональной обработки приглашались специалисты из Центра гигиены и эпидемиологии Сабаильского района.

Пресс-служба Baku Steel Company решительным образом опровергает заявление главы TƏBİB Рамина Байрамлы, и заявляет, что на предприятии не допускалось нарушение карантинного режима. А выявленные из числа сотрудников предприятия носители вируса могли заразиться в условиях смягченного режима карантина – дома, на улице, в гостях у родственников…