ВОЗ: Вакцину от коронавируса не стоит ждать в этом году

Первая вакцина от COVID-19 вряд ли будет готова к концу года, заявила на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Харрис заявила, что соответствующие разработки потребуют гораздо большего времени, хотя в них задействованы лучшие специалисты по всему миру. По ее словам, первоочередное внимание при испытаниях вакцины следует уделять безопасности, в том числе возможным побочным эффектам.

Так Харрис прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что уже к 2021 году лекарство от вируса будет найдено.

Далее необходимо понять, как будет производиться эта вакцина, как обеспечить доступ к ней и как она будет доставляться людям. "Все это требует времени", - подчеркнула представитель ВОЗ.