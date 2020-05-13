В Азербайджане возобновляется деятельность судов

Согласно сообщению, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в связи с пресечением распространения коронавирусной инфекции, решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана всем судам на административной территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани и Апшеронского района рекомендовано полностью возобновить прием и рассмотрение дел с 00:00 18 мая 2020 года.

В Азербайджане полностью сняты ограничения на деятельность судов, введенные в связи с особым карантиннным режимом, говорится в сообщении Верховного суда Азербайджана.

Кроме того, судебную деятельность рекомендовано осуществлять в соответствии с установленными Оперативным штабом правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В сообщении Верховного суда также говорится, что в ходе процессов в судебных залах, в административных зданиях запрещено совместное нахождение более чем десяти человек. Также суды должны обеспечить использование гражданами в судебных зданиях защитных масок, соблюдение ими правил личной гигиены и медико-профилактических требований, а также социальной дистанции.

В административных зданиях судов следует регулярно проводить дезинфекционные работы. Рекомендовано решить другие вопросы в связи с рабочим графиком судей и сотрудников судебных аппаратов, исходя из рекомендаций Оперативного штаба. Во всех судах следует приостановить прием граждан, осуществить данный процесс посредством телефонной, мобильной и интернет-связи.

Отметим, что деятельность судов, за исключением действующих на административных территориях Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани и Апшеронского района, была возобновлена в начале этого месяца.