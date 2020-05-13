Акция азербайджанских торговцев в Москве видео
В Москве на рынке «Фуд-сити» у Калужского шоссе торговцы - выходцы из Азербайджана организовали акцию с требованием понизить цену за арендуемые помещения из-за уменьшения потока посетителей на фоне кризиса и пандемии.
По словам торговцев, администрация «Фуд-сити» отказалась это сделать и даже подняла арендную ставку на 2 тысячи рублей.
Администрация самого «Фуд сити» такую причину акции отрицает. Здесь заявили, что информация о том, что администрация «Фуд сити» повышает арендную плату, не соответствует действительности. Сход торговцев произошел из-за нехватки торговых мест в одном из дресс-доков, однако проблему удалось разрешить, отметили в администрации торгового комплекса.
Прибывшие на место полицейские с помощью громкоговорителей призвали собравшихся соблюдать общественный порядок. Впоследствии протестовавшие разошлись, сотрудники полиции продолжают нести службу по охране общественного порядка.