МВД обращается к гражданам...

Оперативный штаб при Кабинете министров, учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане, принял решение с 00:00 18 мая 2020 года смягчить некоторые ограничения, установленные в рамках специального карантинного режима.

В связи с этим Министерство внутренних дел Азербайджана напоминает гражданам, что профилактические меры, имеющие большое значение в борьбе с коронавирусной инфекцией, должны стать частью повседневной жизни каждого человека, особенно в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Необходимо строго соблюдать медицинские и профилактические требования, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - маски, респираторы, соблюдать социальную дистанцию.

Входящие в группу риска лица старше 65 лет должны выходить из дома лишь в случае крайней необходимости, не посещать места массового скопления людей, пользоваться защитными средствами.

Кроме того, необходимо учитывать сохранение запрета на въезд и выезд в Баку, Гянджу, Сумгаит, Ленкорань и Апшеронский район.