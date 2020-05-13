Вилаят Эйвазов уволил генерала Яшара Алиева. И Яшар Алиев ушел в заместители Магеррама Алиева
Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ, согласно которому начальник Главного управления охраны МВД генерал-майор полиции Яшар Алиев был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, Яшар Алиев был назначен заместителем заведующего отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана. Он также принят на действительную военную службу, ему присвоено звание генерал-лейтенанта.
Напомним, заведующим отделом по военным вопросам Администрации президента является Магеррам Алиев.