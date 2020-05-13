В Италии за минувшие сутки зафиксировали один из самых высоких показателей выздоровлений от COVID-19 за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Согласно информации, за 24 часа выздоровели почти 5 тысяч человек (4 917). Всего с начала пандемии в Италии с коронавирусом справились 120 205 челвек.

Также за прошлые сутки выявлено 789 новых заражений, накануне сообщалось о 992 новых инфицированных. С начала пандемии заразились не менее 223 885 человек. За сутки скончались 242 пациента с подтвержденным коронавирусом (вчера - 262). Общее количество умерших достигло 31 610.