ВОЗ призвала срочно изучить связанный с COVID-19 детский синдром

«В последние недели поступили сообщения из Европы и Северной Америки о том, что небольшое число детей были помещены в палаты интенсивной терапии в связи многосистемным воспалением, напоминающим некоторыми чертами болезнь Кавасаки и токсичный шоковый синдром», – приводит слова главы организации РИА Новости.

Выявленный в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса воспалительный синдром у детей требует срочного внимания со стороны мирового сообщества, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Согласно предварительным гипотезам, этот синдром может быть связан с заболеванием COVID-19», – пояснил Гебрейесус, отметив, что «исключительно важно срочно и тщательно охарактеризовать этот клинический синдром, понять причины и описать лечение».

Глава ВОЗ добавил, что «совместно с глобальной клинической сетью» организация разработала единое определение и формуляр отчета для этого заболевания.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что у половины детей, заразившихся коронавирусом, выявлен синдром системного воспалительного ответа. Накануне СМИ со ссылкой на медиков также сообщали, что в Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей, которая может быть связана с коронавирусом.