Босния и Герцеговина не пустила российских медиков

Власти Боснии и Герцеговины не разрешили российским военным медикам приехать в страну и помочь в борьбе с коронавирусом, несмотря на то, что в конце апреля от республики поступила соответствующая просьба, говорится в сообщении МИД РФ.

«Контингент военно-медицинских специалистов Минобороны России с необходимым оборудованием был готов в начале мая оперативно прибыть в Мостар. К большому сожалению, реализации этих планов помешала или неготовность, или несогласованность действий боснийско-герцеговинской администрации: российским военным медикам так и не были выданы необходимые разрешения», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что в борьбе с коронавирусной инфекцией главным мотивом для принятия всеми заинтересованными сторонами и политическими кругами решений будет спасение человеческих жизней, а для этого не обойтись без сплочения ресурсов.