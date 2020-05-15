Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

17 мая истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.

«Фактически контракт истек. Транзит газа через Польшу в том или ином виде будет продолжаться»,— сказал Куприянов, не уточнив деталей дальнейшего сотрудничества.

Теперь «Газпрому» придется бронировать на аукционах краткосрочные транзитные мощности у польского оператора Gaz-System.

Контракт на транзит газа через трубопровод Ямал — Европа был заключен еще в 1990-х годах. Соглашение предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. Ежегодные поставки газа составляют 33 млрд куб. м в год. Из этого транзита 17 миллиардов кубометров идут на внутренние нужды Польши. С 2022 года Варшава решила отказаться от российского газа и полностью перейти на поставки из США и Норвегии, откуда в настоящее время строит газопровод.