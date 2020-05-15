В шахматном мире стартовал еще один онлайн-турнир, организованный ФИДЕ. В соревновании, посвященном первому чемпиону мира Вильгельму Стейницу, принимает участие и азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

10 участников сыграют в два круга на платформе chess24.com. Шахматисты проведут по 18 партий. Сегодня было сыграно шесть туров. По их итогам Шахрияр набрал 3,5 очка.

В 1-м туре он сыграл вничью с китайцем Бу Сянчжи, затем уступил россиянину Даниилу Дубову и действующему чемпиону мира Магнусу Карлчену, после чего одержал три победы подряд – над российским шахматистом Петром Свидлером, вьетнамцем Ле Куанг Льемом и американцем Джеффри Сюном.

С 3,5 очка Мамедъяров занимает 4-е место, но второму и третьему месту уступает только по дополнительным показателям. На этих позициях расположились Бу Сянчжи и Даниил Дубов. А лидирует Магнус Карлсен. У норвежца 4 очка из 6-ти возможных.

16 и 17 мая участники сыграют еще по шесть туров. Общий призовой фонд турнира составляет 30 тысяч евро. Контроль времени составляет 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд после каждого хода. Предлагать ничью до 30-го хода не разрешаются.

В случае равенства очков в борьбе за 1-е место, после 18-го тура будет сыгран Армагеддон, где в распоряжении белых будет 5 минут, а у черных - 4, но ничья будет считаться победой черных.