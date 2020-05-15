Президент России Владимир Путин в ходе совещания об открытии медицинских центров Минобороны РФ отчитал регионы и руководителей больниц за то, что не весь медперсонал получил выплаты за работу с больными коронавирусом.

Он заявил, что называл конкретные даты и цифры выплат, а чиновники развели «канитель бюрократическую».

«Послушайте меня, послушайте внимательно: мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие‑то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведём итоги по всем субъектам федерации – как выполнено это поручение», - сказал Путин.

Российский президент напомнил, что главы регионов несут персональную ответственность за своевременное и полное начисление выплат. Он призвал довести этот процесс до конца.