Правительство Словении объявило о конце эпидемии 14 мая, ровно спустя два месяца с момента объявления о ее наличии в стране. В этой стране, насчитывающей 2 миллиона жителей, до этого времени было зафиксировано 1 464 заболевших и 103 летальных случая от COVID-19.

Это связано напрямую с результатами тестирования на коронавирус среди жителей — за последние две недели ни одного случая более семи зараженных в день.

Первой страной на Европейском континенте, которая объявила об окончании пандемии, стала Словения.

- Словения обуздала пандемию в течение последних двух месяцев. Сегодня у нас самая лучшая картина в Европе, - сказал премьер-министр этой страны Евросоюза Янез Янса, которого цитирует Reuters.

В связи с объявлением конца эпидемии Словения постепенно снимает введенные ограничения.

На домашней странице словенского правительства сообщается, что с понедельника, 18 мая, в школы возвращаются ученики первых трех классов основных школ, а также ученики последних трех классов школ, по своему статусу выше гимназий. Будут также открыты все магазины, гастрономические точки, отели с максимальным количеством номеров 30. С 23 мая будут возобновлены спортивные соревнования на уровне государства.

Но окончание режима карантина окрашено не только в цвета понятного оптимизма. Вместе со снятием режима ограничений заканчивается и помощь государства своим гражданам.

Словенская газета Delo сообщает, что с формальным завершением введенного в марте режима государство прекращает выплачивать основной месячный доход самозанятым лицам, которые понесли убытки в связи с COVID-19. Также не будет выделяться безвозвратная финансовая помощь и работодателям. Бесплатная поддержка, к которой многие успели привыкнуть, получая ее сидя дома, закономерно имеет свой конец.

Теперь главное будет зависеть от каждого, кто возобновит работу, таким образом «размораживая» экономику своей страны.