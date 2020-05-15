Саломе Зурабишвили помиловала грузинских оппозиционеров

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне политического кризиса и возможного провала голосования по поправкам в Конституцию Грузии о проведении в 2020 году выборов по новой системе неожиданно для всех помиловала одного из лидеров оппозиционной парламентской партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава и лидера оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили, сообщает Sputnik Грузия.

"Несмотря на то, что Саломе Зурабишвили никогда бы обо мне или об Окруашвили не вспомнила, на акте о помиловании стоит ее подпись, и я по-человечески говорю ей спасибо", - заявил Угулава журналистам.

При этом он отметил, что оппозиция не пойдет на соглашение с правящей партией, пока за решеткой остается совладелец оппозиционного "Главного канала" Георгий Руруа.

Руруа был задержан в ноябре прошлого года по обвинению в незаконном хранении оружия. Он находится на данный момент в предварительном заключении.

В свою очередь Окруашвили заявил журналистам, что их освобождение было продиктовано властям Грузии давлением со стороны западных партнеров: "Грузии необходимо спокойствие, исходя из этого необходимы посылы Западу, что это спокойствие в стране сохраняется и предстоящие осенью парламентские выборы пройдут в нормальной обстановке. Я не намерен делать каких-то реваншистских заявлений".

Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава 10 февраля 2020 года был приговорен Верховным судом Грузии к трем годам и двум месяцам тюремного заключения за растрату госсредств в 2012 году. А бывший министр обороны (2004–2006 годы) Ираклий Окруашвили 14 апреля этого года признан виновным в участии в «групповом насилии против представителей власти» во время антироссийских выступлений 20 июня прошлого года. Согласно по приговору суда, он должен был провести в тюрьме пять лет.