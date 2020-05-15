Глава аппарата Минздрава: «Каждая жалоба – это сигнал к действию»

«Азербайджанская модель считается одной из самых успешных моделей борьбы с пандемией коронавируса в мире. Этот факт обусловлен рядом причин, таких, как своевременное введение карантина, четкая организация обследования и лечения инфицированных граждан, налаживание в короткий срок производства дезинфицирующих средств и медицинских масок, меры социальной поддержки населения, проведение Азербайджаном нескольких международных видеосаммитов». Как сообщает haqqin.az, об этом в интервью Общественному телевидению заявил руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Представитель Минздрава поведал телезрителям о предпринятых шагах по укреплению доверия населения к системе здравоохранения и рассказал о проделанной работе в национальном здравоохранении в условиях пандемии.

Отвечая на вопрос о необходимости восстановления доверия предпочитающих лечение за рубежом пациентов к национальной системе здравоохранения, Надир Зейналов предложил задуматься о корнях этой проблемы. По его словам, ответ следует искать в экономическом кризисе, вызванном распадом Советского Союза в начале 1990-х годов и спровоцировавшем крах системы здравоохранения, а также других сфер жизни страны.

Н.Зейналов напомнил о последствиях рухнувшей в одночасье советской медицины: неотремонтированные больницы и клиники, антисанитарные условия, острая нехватка лекарств, массовый отъезд за границу квалифицированных врачей и прочие идентичные причины вызвали недоверие к отечественной медицине. Азербайджанцы отдавали предпочтение России, Турции, Ирану и Германии, где проходили медобследование и лечение.

Сейчас же, по словам Зейналова, ситуация иная. После воссстановления независимости нашей страны государство и правительство проделали огромную работу по восстановлению и развитию системы здравоохранения. «Как отмечал наш президент в своих выступлениях, за последние годы более 750 медицинских учреждений были капитально отремонтированы или заново построены, оснащены современным оборудованием и медикаментами. Важные реформы были проведены и в области подготовки квалифицированных медицинских кадров. В целом работа по восстановлению доверия к национальному здравоохранению уже проделана, этот процесс продолжается и в настоящее время», - сказал Надир Зейналов.

После этого гость программы дал несколько ценных советов пациентам, которые в условиях режима карантина находятся в ожидании открытия границ для выезда на лечение за границу. По мнению чиновника, потеря времени может привести к осложнениям и обострениям хронических заболеваний. Кроме того, он заметил, что пандемия коронавируса будет продолжаться даже после того, как откроют границы, а опасность заражения коронавирусом за рубежом во много раз выше, чем у нас.

Представитель Минздрава ответил на вопрос о лечении носителей коронавируса в самом Азербайджане. Зейналов отметил, что больных коронавирусом в Азербайджане лечат в отдельных учреждениях, куда запрещен доступ прочим пациентам. Чиновник призвал всех, у кого есть проблемы со здоровьем, без колебаний обращаться к врачу (будь то государственный либо частный сектор).

Руководитель аппарата Минздрава рассказал телезрителям об успехах в деле подготовки квалифицированных специалистов. Система преподавания в Медицинском университете была усовершенствована в соответствии с европейскими стандартами медицинского образования, и процесс трансформации продолжается по сей день.А резидентура пришла на смену интернатуре в последипломном образовании. Ежегодно 300-400 наших резидентов успешно заканчивают программу специализации и получают работу в госструктурах.

Говоря о создании Министерством здравоохранения единого электронного реестра медработников, Надир Зейналов особо отметил, что, применяя инновации, Азербайджан сумеет приблизить национальную систему здравоохранения к мировым стандартам.

Кроме того, Зейналов поделился своими взглядами на применение современных стандартов для улучшения деятельности больниц в стране. Подчеркнув, что в настоящее время система здравоохранения страны находится в процессе перехода к системе обязательного медицинского страхования, глава аппарата отметил, что в настоящее время государственные медицинские учреждения готовятся к аккредитации. В стране действуют частные клиники, получившие международный сертификат США JCI.

В завершение беседы, отвечая на вопрос о конкретном механизме жалоб, которым могут воспользоваться недовольные системой здравоохранения граждане, представитель Минздрава сказал, что такой механизм уже функционирует. По прямому указанию президента Ильхама Алиева обращения и жалобы граждан находятся под особым контролем, а министр здравоохранения лично принимает граждан в регионах.

Надир Зейналов подчеркнул, что в целом восприимчивость людей к вопросам здравоохранения вполне естественна, отметив, что в мире очень мало стран, население которых удовлетворено системой здравоохранения в полной мере. Недавние события показали, насколько серьезна потребность в работниках здравоохранения, о ней не следует забывать и после пандемии.

Глава аппарата Минздрава подытожил: «Что касается жалоб, то каждая жалоба - это сигнал к действию».