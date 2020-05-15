В Китае рассказали об испытании пяти вакцин от COVID-19

Китайские ученые провели клинические испытания пяти вакцин от COVID-19 на более чем 2,5 тыс. добровольцах, в случае успешного продвижения работ вторая фаза клинических испытаний будет завершена к июлю, заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь.

"В настоящее время у нас есть одна рекомбинатная вакцина на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины, все они уже получили одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, уже начались клинические испытания на первой и второй фазе", — цитирует РИА Новости китайского чиновника.

Как рассказал чиновник, на данный момент в общей сложности вакцины на себе испытали 2575 добровольцев. В том числе на первой стадии клинические испытания уже проведены на 539 добровольцах. Уже имеются данные о безопасности и выработке антител у испытуемых. На второй стадии испытания вакцины прививки были сделаны 2036 добровольцам, в настоящее время идет оценка эффективности и безопасности прививки.

"При проведении этих клинических испытаний мы пока не получили сообщений о побочных эффектах. Согласно плану, если все будет успешно, то к июлю этого года мы завершим вторую стадию клинических испытаний вышеуказанных вакцин", — заявил Цзэн Исинь.