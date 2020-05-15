Президент Перу Мартин Вискарра отдал свой служебный самолет для того, чтобы специалисты могли доставлять гуманитарную помощь в провинцию Лорето до окончания пандемии коронавируса, сообщает Газета.ру со ссылкой на радио RPP.

«Я предоставил в распоряжение региона Лорето президентский самолет», — сказал Вискарра.

По словам радио RPP, в регионе Лорето остро недостает кислорода для аппаратов ИВЛ, а также медперсонала, оборудования и коек для пациентов с коронавирусом.

Всего, по официальным данным, в Перу зафиксировано 84 495 случаев заболевания коронавирусом, умерли 2 392 пациента.