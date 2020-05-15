Китай готовит ответ США
Китай намерен наложить санкции на американские компании Apple, Qualcomm и Cisco, утверждают СМИ со ссылкой на источник, близкий к правительству КНР.
«Китай примет решительные контрмеры для защиты своих законных прав, если США продолжат реализацию плана, запрещающего основным поставщикам микросхем, включая тайваньский TSMC, продавать чипы китайскому технологическому гиганту Huawei», – сообщил источник газеты Global Times, передает РИА Новости.
Отмечается, что санкции также могут приостановить закупку самолетов Boeing, ограничить Qualcomm, Cisco и Apple.
Ранее Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги для блокировки мировых поставок чипов для китайской Huawei. Как сообщило министерство торговли США, ведомство вносит изменения в одно из правил экспорта. В соответствии с этими изменениями, иностранные компании, которые используют американское оборудование для производства чипов, должны будут получить лицензию перед поставкой определенных чипов для Huawei.